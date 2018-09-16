Комментатор Генич: к Уткину больше никогда не обращусь

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Комментаторы Василий Уткин и Константин Генич поссорились в социальной сети Twitter.
Комментатор Генич: к Уткину больше никогда не обращусь
  • РИА Новости

Генич прокомментировал победу «Матч ТВ» над командой блогеров, после чего отреагировал на комментарии пользователей.

Вслед за этим Уткин предложил Геничу вспомнить себя в детстве, на что последний жёстко ответил.

«Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации Василий Уткин будет на твоей стороне, но аудитория победила. «Волка ноги кормят» — в данном случае руки и клики. К Васе больше ни разу не обращусь. Он победил», — написал Генич после продолжительной дискуссии с Уткиным.

При этом он добавил, что причиной конфликта послужили не только сообщения в Twitter.

Ранее Уткин сравнил «Локомотив» с медленно тонущим «Титаником».

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