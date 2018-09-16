Комментатор Генич: к Уткину больше никогда не обращусь

Комментаторы Василий Уткин и Константин Генич поссорились в социальной сети Twitter.

Генич прокомментировал победу «Матч ТВ» над командой блогеров, после чего отреагировал на комментарии пользователей.

Вслед за этим Уткин предложил Геничу вспомнить себя в детстве, на что последний жёстко ответил.

Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации @radioutkin будет на твоей стороне, но... аудитория победила. "Волка ноги кормят" - в данном случае руки и клики. Может, я сдохну в подворотне и не будет куска хлеба, но к Васе больше ни разу не обращусь. Он победил. — Константин Генич (@GenichK) 15 сентября 2018 г.

«Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации Василий Уткин будет на твоей стороне, но аудитория победила. «Волка ноги кормят» — в данном случае руки и клики. К Васе больше ни разу не обращусь. Он победил», — написал Генич после продолжительной дискуссии с Уткиным.

При этом он добавил, что причиной конфликта послужили не только сообщения в Twitter.

Ранее Уткин сравнил «Локомотив» с медленно тонущим «Титаником».