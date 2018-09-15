Уткин сравнил «Локомотив» с медленно тонущим «Титаником»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о ситуации в московском футбольном клубе «Локомотив» после матча с «Динамо» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Можно говорить что угодно о некомпетентности клубной администрации, президента клуба, спортивного директора и их злонамеренности, но этим нельзя объяснить тактическую «ватность» «Локомотива» в игре с «Динамо». На мой взгляд, если бы в технической зоне у скамейки «Локомотива» вместо мечущегося Юрия Семина неподвижно росла садовая настурция, это было бы хотя бы красиво и безвредно. А в остальном наблюдать за «Локомотивом» Юрия Семина так же интересно и увлекательно, как если бы «Титаник» медленно и неотвратимо тонул 3-4 сезона полнометражного телесериала», — приводит слова Уткина Sport24, со ссылкой на Telegram-канал комментатора.

Матч «Локомотив» — «Динамо» завершился вничью — 1:1.

После семи туров сезона-2017/18 действующий чемпион РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе «железнодорожников» три ничьи при двух победах и двух поражениях.

Следующим соперником «Локомотива» станет санкт-петербургский «Зенит».

Ранее Сёмин назвал закономерной ничью с «Динамо» в матче РПЛ.