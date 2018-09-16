Матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Локомотив» обслужит итальянская бригада арбитров

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Матч группового этапа Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и московским «Локомотивом» рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.
Матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Локомотив» обслужит итальянская бригада арбитров
  • ©Marcelo Machado de Melo/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Рокки будут помогать боковые судьи Мауро Тонолини и Филиппо Мели, ассистенты за воротами Лука Банти и Массимилиано Иррати и резервный рефери Маттео Пассери.

Матч первого тура группы А «Галатасарай» — «Локомотив» пройдёт 18 сентября в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком», начало — в 22:00 мск.

Ранее соперник «Локомотива» по ЛЧ «Шальке» уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче чемпионата Германии по футболу.

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