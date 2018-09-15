Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Шальке» уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче чемпионата Германии по футболу

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Гельзенкирхенский «Шальке» на выезде уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Шальке» уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче чемпионата Германии по футболу
  • © Moritz MŸller
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Боруссии» мячи забили Маттиас Гинтер (3-я минута) и Патрик Херрман (76-я).

У «Шальке» голом отметился Бриль Эмболо (93-я).

После трёх туров «Шальке» не набрал ни одного очка, потерпев третье поражение подряд. «Боруссия» с семью очками делит четвёртую и пятую строчки с «Гертой».

Клуб из Гельзенкирхена является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Ранее мюнхенская «Бавария» дома переиграла леверкузенский «Байер» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.

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