Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Шальке» уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче чемпионата Германии по футболу

Гельзенкирхенский «Шальке» на выезде уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.

© Moritz MŸller

globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Боруссии» мячи забили Маттиас Гинтер (3-я минута) и Патрик Херрман (76-я). У «Шальке» голом отметился Бриль Эмболо (93-я). После трёх туров «Шальке» не набрал ни одного очка, потерпев третье поражение подряд. «Боруссия» с семью очками делит четвёртую и пятую строчки с «Гертой». Клуб из Гельзенкирхена является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Ранее мюнхенская «Бавария» дома переиграла леверкузенский «Байер» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.