Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Шальке» уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче чемпионата Германии по футболу
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Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Боруссии» мячи забили Маттиас Гинтер (3-я минута) и Патрик Херрман (76-я).
У «Шальке» голом отметился Бриль Эмболо (93-я).
После трёх туров «Шальке» не набрал ни одного очка, потерпев третье поражение подряд. «Боруссия» с семью очками делит четвёртую и пятую строчки с «Гертой».
Клуб из Гельзенкирхена является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Ранее мюнхенская «Бавария» дома переиграла леверкузенский «Байер» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.