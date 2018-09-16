Российский боец UFC Магомедшарипов: мне не нравится стиль одежды Макгрегора, и он сам не нравится

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов поделился впечатлениями от первого турнира организации в России.
Российский боец UFC Магомедшарипов: мне не нравится стиль одежды Макгрегора, и он сам не нравится
  • ©Armando Arorizo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Рад, что UFC пришёл в Россию. Многие этого ждали не один год. Это очень приятно для поклонников смешанных единоборств в нашей стране. К сожалению, в организации решили, что я должен выступать на номерных турнирах с платными трансляциями. Тем не менее я всё равно рад оказаться в «Олимпийском» в качестве зрителя. Конечно, в будущем хотел бы выступить дома», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

Также он поделился мнением о сопернике Хабиба Нурмагомедова — ирландце Коноре Макгрегоре.

«У каждого свой вкус в одежде. Но мне не нравится, как одевается Конор Макгрегор. Да и вообще он мне не нравится», — сказал Магомедшарипов.

Поединок за титул UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее Магомедшарипов поддержал Нурмагомедова в конфликте с Тимати и Кридом.

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