Экс-футболист сборной Англии: Погба должен сказать своему агенту, чтобы он замолчал

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Бывший нападающий сборной Англии по футболу Алан Ширер прокомментировал слухи относительно ухода французского полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
Экс-футболист сборной Англии: Погба должен сказать своему агенту, чтобы он замолчал
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

«Погба должен сказать своему агенту, чтобы он замолчал. Самому футболисту пора показывать соответствующую игру. Он не играет так, как может или как он должен делать на регулярной основе. У него есть способности, я не сомневаюсь в этом. Тем не менее недостаточно показывать их время от времени», — цитирует экс-форварда Manchester Evening News.

Он также считает, что конфликт с наставником манкунианцев Жозе Моуринью не должен влиять на игру хавбека.

«Ему платят за футбол. Не имеет значения, любите вы или ненавидите своего тренера. Достаточно того, что болельщики будут видеть ваши старания на поле», — добавил Ширер.

Ранее сообщалось, что Месси заинтересован в переходе Погба в «Барселону».

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