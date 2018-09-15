Министр спорта прокомментировал победу сборной России по художественной гимнастике на ЧМ в групповом многоборье

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Министр спорта Павел Колобков поделился впечатлениями от победы сборной России по художественной гимнастике на чемпионате мира в групповом многоборье.
Министр спорта прокомментировал победу сборной России по художественной гимнастике на ЧМ в групповом многоборье
  • © РИА Новости

«Когда смотришь, как выступают наши девочки, захватывает дух. Понимаешь, что это совершенство. Команда сегодня потрясающе выступила: настолько синхронно, столько эмоций. Понятно, что они сейчас лучшие», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Он рассказал о разговоре с главным тренером российской команды по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой. Она призналась, что россиянки показывают успешные результаты благодаря тяжёлому труду на тренировках. Министр также отметил, что российские спортсменки справились со сложной программой выступления и давлением публики.

«Когда видишь такие выступления, понимаешь, что любая ошибка — и можно попрощаться со всеми надеждами. Понимаю, как сложно выступать при таком переполненном зале, но они молодцы, справились. Приятно смотреть такие качественные выступления», — заключил Колобков.

Ранее сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали на чемпионате мира в групповом многоборье.

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