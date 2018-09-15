Кабмин одобрил законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков ЧЕ-2020 по футболу

Правительство России одобрило законопроект о безвизовом въезде в страну болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт кабмина.

Болельщики, которые собираются посетить игры ЧЕ, смогут пересекать границу страны по предъявлении документов, удостоверяющих личность, без предъявления визы.

Матчи финальной части континентального первенства 2020 года пройдут в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Болельщики ЧЕ-2020 также смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области в день проведения матча и до 12:00 следующего дня.

Ранее комиссия по законопроектной деятельности Российской Федерации одобрила проекты о подготовке к чемпионату Европы по футболу в 2020 году.