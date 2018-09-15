Кабмин одобрил законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков ЧЕ-2020 по футболу

Короткая ссылка
Правительство России одобрило законопроект о безвизовом въезде в страну болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Кабмин одобрил законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков ЧЕ-2020 по футболу
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт кабмина.

Болельщики, которые собираются посетить игры ЧЕ, смогут пересекать границу страны по предъявлении документов, удостоверяющих личность, без предъявления визы.

Матчи финальной части континентального первенства 2020 года пройдут в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Болельщики ЧЕ-2020 также смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области в день проведения матча и до 12:00 следующего дня.

Ранее комиссия по законопроектной деятельности Российской Федерации одобрила проекты о подготовке к чемпионату Европы по футболу в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить