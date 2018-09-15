Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Сироткин — 19-й
- Reuters
В своей лучшей попытке британец преодолел круг за 1 минуту 36,015 секунды. Это 79-я поул-позишен в карьере Хэмилтона.
Второй результат — у голландского гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена (отставание 0,319 секунды). Тройку замкнул немец Себастьян Феттель из «Феррари» (+0,613).
QUALIFYING CLASSIFICATION: @LewisHamilton blows the opposition away #SingaporeGP 🇸🇬 #F1pic.twitter.com/EwxMLph2H7— Formula 1 (@F1) 15 сентября 2018 г.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 19-е место. Его напарник, канадец Лэнс Стролл, стал 20-м.
Ранее Феттель показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Сингапура.