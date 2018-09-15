Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Сироткин — 19-й

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

В своей лучшей попытке британец преодолел круг за 1 минуту 36,015 секунды. Это 79-я поул-позишен в карьере Хэмилтона.

Второй результат — у голландского гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена (отставание 0,319 секунды). Тройку замкнул немец Себастьян Феттель из «Феррари» (+0,613).

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 19-е место. Его напарник, канадец Лэнс Стролл, стал 20-м.

Ранее Феттель показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Сингапура.