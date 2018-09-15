Феттель показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Сингапура, Сироткин — 18-й

Немецкий гонщик команды «Формулы-1» «Феррари» Себастьян Феттель продемонстрировал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Сингапура.

Свой лучший круг Феттель проехал за 1 минуту 38,054 секунды.

Вторым финишировал его партнёр по команде финский пилот Кими Райкконен (отставание 0,362 секунды), третий результат показал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+0,504).

Россиянин Сергей Сироткин, представляющий «Уильямс», занял 18-ю позицию. Его напарник канадец Лэнс Стролл стал 20-м.

Сегодня также пройдёт квалификация Гран-при Сингапура.

Ранее Райкконен стал лучшим во второй свободной практике Гран-при Сингапура.