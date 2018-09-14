Райкконен стал лучшим во второй свободной практике Гран-при Сингапура, Сироткин — 20-й

Финский пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Кими Райкконен показал лучший результат во второй свободной практике Гран-при Сингапура.

Свой лучший круг Райкконен проехал за 1 минуту 38,699 секунды.

Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» (отставание 0,011 секунды), а третьим стал голландский гонщик, представляющий «Ред Булл», Макс Ферстаппен (+0,522).

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял 20-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 19-й результат.

Победителем первой свободной практики стал Даниэль Риккардо.

Ранее журналист Саез рассказал, что Квят сообщил «Феррари» о решении вернуться в «Торо Россо».