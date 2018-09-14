Источник: Квят сообщил «Феррари» о решении вернуться в «Торо Россо»

Российский пилот по развитию «Феррари» Даниил Квят сообщил о желании вернуться в команду «Торо Россо», за которую он выступал в сезонах 2016 и 2017 годов.

Об этом сообщил журналист Хуанджо Саез в своём Twitter.

«Даниил Квят невероятно близок к возвращению в «Формулу-1». Россиянин уже уведомил «Феррари», что он покидает Маранелло», — написал Саез.

По окончании сезона 2018 года в «Торо Россо» будет два вакантных места в основной команде, одно из которых, по информации источника, и займёт Квят.

Ранее сообщалось, что российский пилот Даниил Квят договорился о контракте с командой «Формулы-1» «Торо Россо».