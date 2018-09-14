Источник: Квят сообщил «Феррари» о решении вернуться в «Торо Россо»
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Об этом сообщил журналист Хуанджо Саез в своём Twitter.
«Даниил Квят невероятно близок к возвращению в «Формулу-1». Россиянин уже уведомил «Феррари», что он покидает Маранелло», — написал Саез.
По окончании сезона 2018 года в «Торо Россо» будет два вакантных места в основной команде, одно из которых, по информации источника, и займёт Квят.
Ранее сообщалось, что российский пилот Даниил Квят договорился о контракте с командой «Формулы-1» «Торо Россо».