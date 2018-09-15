Александр Емельяненко стал студентом грозненского университета

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поступил в магистратуру Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова на специальность «Нефтегазовое дело».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проректора института по учебно-воспитательной работе Ибрагима Гайрбекова.

«На этом направлении был один экзамен, Емельяненко вчера его успешно сдал. 20 сентября будет приказ о зачислении. Форма обучения — заочная, спортсмен получит второе высшее образование», — рассказал Гайрбеков.

В 2009 году Емельяненко окончил экономический факультет Белгородского государственного университета.

Ранее Александр Емельяненко прокомментировал конфликт Нурмагомедова и Тимати.