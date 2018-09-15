Александр Емельяненко стал студентом грозненского университета
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проректора института по учебно-воспитательной работе Ибрагима Гайрбекова.
«На этом направлении был один экзамен, Емельяненко вчера его успешно сдал. 20 сентября будет приказ о зачислении. Форма обучения — заочная, спортсмен получит второе высшее образование», — рассказал Гайрбеков.
В 2009 году Емельяненко окончил экономический факультет Белгородского государственного университета.
Ранее Александр Емельяненко прокомментировал конфликт Нурмагомедова и Тимати.