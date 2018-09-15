Дзюба пять минут раздавал автографы после тренировки «Зенита»

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Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел к болельщикам после тренировки сине-бело-голубых.
Дзюба пять минут раздавал автографы после тренировки «Зенита»
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Болельщики ожидали форварда около входа на базу клуба с берегов Невы.

Дзюба — единственный из игроков «Зенита», кто вышел из машины пообщаться с болельщиками. Он пять минут раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими.

На домашнем чемпионате мира Дзюба стал автором трёх забитых мячей.

Ранее Дзюба выразил уважение экс-наставнику «Зенита» Мирче Луческу. 

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