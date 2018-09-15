Дзюба пять минут раздавал автографы после тренировки «Зенита»
- © Maksim Konstantinov
- globallookpress.com
Болельщики ожидали форварда около входа на базу клуба с берегов Невы.
😍 И снова: какой же Дзюба крутой!— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 14 сентября 2018 г.
🤳🏼 После тренировки его у базы ждали болельщики. Он вышел из машины (в отличие от других игроков) и 5 минут раздавал селфи и автографы.
🤱🏻Гулявшие рядом мамы даже доверили ему своих маленьких детей.
👼🏼 Бесконечное мимими. pic.twitter.com/QOLDCrdy6t
Дзюба — единственный из игроков «Зенита», кто вышел из машины пообщаться с болельщиками. Он пять минут раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими.
На домашнем чемпионате мира Дзюба стал автором трёх забитых мячей.
Ранее Дзюба выразил уважение экс-наставнику «Зенита» Мирче Луческу.