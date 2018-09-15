Дзюба пять минут раздавал автографы после тренировки «Зенита»

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел к болельщикам после тренировки сине-бело-голубых.

Болельщики ожидали форварда около входа на базу клуба с берегов Невы.

😍 И снова: какой же Дзюба крутой!

🤳🏼 После тренировки его у базы ждали болельщики. Он вышел из машины (в отличие от других игроков) и 5 минут раздавал селфи и автографы.

🤱🏻Гулявшие рядом мамы даже доверили ему своих маленьких детей.

👼🏼 Бесконечное мимими. pic.twitter.com/QOLDCrdy6t — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 14 сентября 2018 г.

Дзюба — единственный из игроков «Зенита», кто вышел из машины пообщаться с болельщиками. Он пять минут раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими.

На домашнем чемпионате мира Дзюба стал автором трёх забитых мячей.

Ранее Дзюба выразил уважение экс-наставнику «Зенита» Мирче Луческу.