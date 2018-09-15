Дзюба выразил уважение экс-наставнику «Зенита» Луческу

Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба выложил в своём Instagram фото с бывшим главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу, который ныне возглавляет национальную команду Турции.

«Очень рад был увидеть вас, Мистер! Вы — топ-тренер и замечательный человек! Огромная честь была играть под вашим руководством», — написал форвард под фото.

Румынский специалист возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Под его руководством клуб с берегов Невы занял третье место в чемпионате России.

В Лиге наций сборная России обыграла Турцию со счётом 2:1.

Ранее глава ДСИ РФС Егоров назвал Дзюбу самым порядочным игроком.