Дзюба выразил уважение экс-наставнику «Зенита» Луческу
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«Очень рад был увидеть вас, Мистер! Вы — топ-тренер и замечательный человек! Огромная честь была играть под вашим руководством», — написал форвард под фото.
Румынский специалист возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Под его руководством клуб с берегов Невы занял третье место в чемпионате России.
В Лиге наций сборная России обыграла Турцию со счётом 2:1.
Ранее глава ДСИ РФС Егоров назвал Дзюбу самым порядочным игроком.