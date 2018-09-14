Глава ДСИ РФС Егоров назвал Дзюбу самым порядочным игроком

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Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не считает нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу виноватым в травме защитника «Спартака» Самюэля Жиго, который получил повреждение после единоборства с форвардом.
Глава ДСИ РФС Егоров назвал Дзюбу самым порядочным игроком
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Это был простой фол. Если бы, возможно, Жиго сразу заменили или оперативнее оказали помощь, травмы могли бы избежать. Вы же видели, что он получил повреждение в другой ситуации, через некоторое время. Связка у него порвалась, когда он стал передвигаться приставным шагом в штрафной», — приводит слова главы судейского корпуса «Спорт-Экспресс».

Он также не усомнился в порядочности Артёма Дзюбы.

«Я очень много игр судил с участием Дзюбы. И могу сказать, что он — самый порядочный игрок. Это боец, ни одной подлости с его стороны я не видел. В футболе всякое может быть. Любое падение может привести к травме», — добавил Егоров.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Жиго приступил к курсу реабилитации после полного разрыва передней крестообразной связки левого коленного сустава.

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