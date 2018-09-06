Футболист «Спартака» Жиго приступил к курсу реабилитации

Французский защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго начал курс реабилитации после операции по пластике передней крестообразной связки колена.

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

📰 Реабилитация Жиго уже началась



Защитник #Спартак’а Самуэль Жиго, перенесший вчера операцию по пластике передней крестообразной связки колена, уже приступил к активной реабилитации.



📍 Подробнее 👉🏻 https://t.co/Flx1tVdEpapic.twitter.com/US41cIxDkF — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 сентября 2018 г.

Футболист будет находиться две недели в Риме под присмотром врачей, после чего восстановление продолжится на базе красно-белых.

Игрок получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче шестого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:0).

В текущем сезоне Жиго принял участие в шести матчах чемпионата России и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Жиго прооперирован в Риме.