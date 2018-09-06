Футболист «Спартака» Жиго приступил к курсу реабилитации

Короткая ссылка
Французский защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго начал курс реабилитации после операции по пластике передней крестообразной связки колена.
Футболист «Спартака» Жиго приступил к курсу реабилитации
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Футболист будет находиться две недели в Риме под присмотром врачей, после чего восстановление продолжится на базе красно-белых.

Игрок получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче шестого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:0).

В текущем сезоне Жиго принял участие в шести матчах чемпионата России и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Жиго прооперирован в Риме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить