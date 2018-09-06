Футболист «Спартака» Жиго приступил к курсу реабилитации
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
📰 Реабилитация Жиго уже началась— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 сентября 2018 г.
Защитник #Спартак’а Самуэль Жиго, перенесший вчера операцию по пластике передней крестообразной связки колена, уже приступил к активной реабилитации.
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Футболист будет находиться две недели в Риме под присмотром врачей, после чего восстановление продолжится на базе красно-белых.
Игрок получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче шестого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:0).
В текущем сезоне Жиго принял участие в шести матчах чемпионата России и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Жиго прооперирован в Риме.