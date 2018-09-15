Семак: футбольный интеллект Маркизио может помочь «Зениту»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как собирается использовать новобранца сине-бело-голубых итальянского полузащитника Клаудио Маркизио.

«Посмотрим его и выше, и ниже, в зависимости от соперника. Это очень опытный футболист. Его футбольный интеллект нам может помочь, как и работоспособность. Мы будем применять эти качества в зависимости от наших потребностей в определённых матчах», — приводит слова специалиста «Фонтанка».

Хавбек в сентябре подписал соглашение с «Зенитом» на два года.

Маркизио покинул «Ювентус», за который выступал 25 лет. В составе туринцев он семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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