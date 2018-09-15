Бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет за употребление и распространение допинга и наркотиков
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Об этом сообщает MMA Today.
Дисквалификация продлится до 2044 года. Спортсменку признали виновной в распространении запрещённых препаратов, среди которых были марихуана и кокаин.
Следствие утверждает, что итальянка занималась продажей наркотиков в зале, в котором проводила тренировки.
На счету Борелло 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых она побеждала 12 раз.
Ранее экс-чемпион UFC Фабрисио Вердум был дисквалифицирован на два года за применение допинга.