Экс-чемпион UFC Вердум дисквалифицирован на два года за применение допинга

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Фабрисио Вердум дисквалифицирован на два года за применение допинга.
Экс-чемпион UFC Вердум дисквалифицирован на два года за применение допинга
  • ©Geraldo Bubniak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В мае в анализах бразильского спортсмена был обнаружен запрещённый препарат — стероид тренболон. Американское антидопинговое агентство (USADA) приняло решение отстранить Вердума на два года, сообщает ESPN.

Последний раз бразилец выходил в октагон в марте в поединке с россиянином Александром Волковым, от которого потерпел поражение.

Ранее USADA дисквалифицировало бразильского бойца смешанного стиля Андерсона Силву на один год из-за положительной допинг-пробы.

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