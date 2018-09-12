Экс-чемпион UFC Вердум дисквалифицирован на два года за применение допинга
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В мае в анализах бразильского спортсмена был обнаружен запрещённый препарат — стероид тренболон. Американское антидопинговое агентство (USADA) приняло решение отстранить Вердума на два года, сообщает ESPN.
Последний раз бразилец выходил в октагон в марте в поединке с россиянином Александром Волковым, от которого потерпел поражение.
Ранее USADA дисквалифицировало бразильского бойца смешанного стиля Андерсона Силву на один год из-за положительной допинг-пробы.