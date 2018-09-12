Экс-чемпион UFC Вердум дисквалифицирован на два года за применение допинга

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Фабрисио Вердум дисквалифицирован на два года за применение допинга.

В мае в анализах бразильского спортсмена был обнаружен запрещённый препарат — стероид тренболон. Американское антидопинговое агентство (USADA) приняло решение отстранить Вердума на два года, сообщает ESPN.

Последний раз бразилец выходил в октагон в марте в поединке с россиянином Александром Волковым, от которого потерпел поражение.

Ранее USADA дисквалифицировало бразильского бойца смешанного стиля Андерсона Силву на один год из-за положительной допинг-пробы.