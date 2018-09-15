Голландские гонщики утверждают, что Квят уже подписал контракт с «Торо Россо»

Голландские пилоты Роберт Дорнбос и Ник де Врис заявили, что россиянин Даниил Квят точно вернётся в «Формулу-1» в следующем сезоне.

Об этом они сообщили в эфире канала Ziggo Sport.

Дорнбос заявил, что контракт Квята с «Торо Россо» уже подписан. Де Врис, в свою очередь, подтвердил эту информацию.

«Я был в Монце все выходные. Соглашение было заключено в субботу», — сказал он.

Российский гонщик выступал в «Формуле-1» с 2014 по 2017 год. За рулём болида «Торо Россо» он провёл сезон-2014, большую часть сезона-2016 и полный сезон-2017. Весь сезон-2015 и первые четыре этапа 2016 года россиянин выступал за «Ред Булл».

Зимой 2018 года, после увольнения из «Торо Россо», Квят стал пилотом по развитию «Феррари».

Ранее журналист Хуанджо Саез заявил, что Квят сообщил «Феррари» о решении вернуться в «Торо Россо».