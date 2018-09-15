Терри сообщил, что работает над получением тренерской лицензии

Английский защитник Джон Терри, являющийся свободным агентом после ухода из бирмингемской «Астон Виллы», сообщил, что работает над получением тренерской лицензии.

«Было здорово сегодня вернуться в «Челси», чтобы потренироваться с парнями и поработать над получением тренерской лицензии уровня А», — написал Терри в своём Instagram.

Терри выступал за «Челси» на протяжении 22 лет, проведя в общей сложности более 700 матчей. Он пять раз становился чемпионом АПЛ и обладателем Кубка Англии, трижды выигрывал Кубок Английской лиги и дважды — Суперкубок страны. В его активе ещё два титула: победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее Массимо Каррера рассказал, кем заменит центральных защитников после несостоявшегося перехода Терри в «Спартак».