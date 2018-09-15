Терри сообщил, что работает над получением тренерской лицензии

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Английский защитник Джон Терри, являющийся свободным агентом после ухода из бирмингемской «Астон Виллы», сообщил, что работает над получением тренерской лицензии.

«Было здорово сегодня вернуться в «Челси», чтобы потренироваться с парнями и поработать над получением тренерской лицензии уровня А», — написал Терри в своём Instagram.

Терри выступал за «Челси» на протяжении 22 лет, проведя в общей сложности более 700 матчей. Он пять раз становился чемпионом АПЛ и обладателем Кубка Англии, трижды выигрывал Кубок Английской лиги и дважды — Суперкубок страны. В его активе ещё два титула: победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее Массимо Каррера рассказал, кем заменит центральных защитников после несостоявшегося перехода Терри в «Спартак».

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