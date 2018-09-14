Бывший глава ВФЛА рассказал, почему комитет по соответствию WADA именно сейчас решил рекомендовать восстановление РУСАДА

Короткая ссылка
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв в беседе с RT ответил на вопрос, почему комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) именно сейчас принял решение рекомендовать исполкому восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Бывший глава ВФЛА рассказал, почему комитет по соответствию WADA именно сейчас решил рекомендовать восстановление РУСАДА
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Ранее с российской стороны не поступало никаких предложений. Мы стояли на своём, позиция была непоколебима. Видимо, сейчас ситуация изменилась», — заявил Балахничёв.

Он отметил, что трудно спрогнозировать, не приведёт ли признание доклада Макларена к новым, более серьёзным последствиям для российского спорта.

«На мой взгляд, в настоящий момент доклад Макларена не изучен досконально. Постоянно появляются новые и новые дополнения. Нельзя предсказать, как его признание может повлиять на российский спорт. Ряд его пунктов не были признаны не только Россией, но и рядом международных организаций. Также сомнения в некоторых его выводах в Спортивном арбитражном суде (CAS), в котором признали, что они не имеют никаких обоснований», — добавил экс-глава ВФЛА.

14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.

Ранее в Госдуме прокомментировали решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить