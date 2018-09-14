Бывший глава ВФЛА рассказал, почему комитет по соответствию WADA именно сейчас решил рекомендовать восстановление РУСАДА

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв в беседе с RT ответил на вопрос, почему комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) именно сейчас принял решение рекомендовать исполкому восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Ранее с российской стороны не поступало никаких предложений. Мы стояли на своём, позиция была непоколебима. Видимо, сейчас ситуация изменилась», — заявил Балахничёв.

Он отметил, что трудно спрогнозировать, не приведёт ли признание доклада Макларена к новым, более серьёзным последствиям для российского спорта.

«На мой взгляд, в настоящий момент доклад Макларена не изучен досконально. Постоянно появляются новые и новые дополнения. Нельзя предсказать, как его признание может повлиять на российский спорт. Ряд его пунктов не были признаны не только Россией, но и рядом международных организаций. Также сомнения в некоторых его выводах в Спортивном арбитражном суде (CAS), в котором признали, что они не имеют никаких обоснований», — добавил экс-глава ВФЛА.

14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.

Ранее в Госдуме прокомментировали решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА.