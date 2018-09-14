Балахничёв прокомментировал решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв в беседе с RT прокомментировал решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Насколько я понимаю, в адрес WADA было направлено письмо, содержащее признание выводов доклада Макларена — пункта, который является основополагающим и самым жёстким критерием для восстановления РУСАДА... Всемирное антидопинговое агентство слегка смягчило условия «дорожной карты» в том, что касается доступа к московской антидопинговой лаборатории», — рассказал Балахничёв RT.

Он отметил, что восстановление РУСАДА может, в свою очередь, привести к ряду других изменений.

«Таких как возвращение статуса Паралимпийскому комитету России и Всероссийской федерации лёгкой атлетики. В «дорожной карте» обеих организаций этот пункт присутствовал», — добавил экс-глава ВФЛА.

14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.

Ранее в Госдуме прокомментировали решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА.