Головин не вошёл в заявку «Монако» на матч Лиги 1 с «Тулузой»
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Как сообщает пресс-служба клуба, в список игроков не попал российский полузащитник Александр Головин, восстанавливающийся после травмы голеностопа, полученной на одной из первых тренировок за команду.
Таким образом, на матч с «Тулузой» отправятся Диего Бенальо, Сейду Си, Антонио Баррека, Камил Глик, Бенджамин Хенрихс, Жемерсон, Андреа Раджи, Джибриль Сидибе, Жан-Эде Аолу, Юсеф Аит Беннассер, Насер Шадли, Самуэль Грандсир, Кевин Н’Дорам, Юри Тилеманс, Адама Траоре, Софьян Диоп, Мусса Силла, Хорди Мбула и Радамель Фалькао.
Матч «Тулуза» — «Монако» состоится 15 сентября.
Ранее сообщалось, что Головин вернулся к тренировкам в общей группе игроков «Монако».