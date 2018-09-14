Головин не вошёл в заявку «Монако» на матч Лиги 1 с «Тулузой»

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Пресс-служба футбольного клуба «Монако» опубликовала заявку команды на матч пятого тура французской Лиги 1 против «Тулузы».
Головин не вошёл в заявку «Монако» на матч Лиги 1 с «Тулузой»
  • © Panoramic
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, в список игроков не попал российский полузащитник Александр Головин, восстанавливающийся после травмы голеностопа, полученной на одной из первых тренировок за команду.

Таким образом, на матч с «Тулузой» отправятся Диего Бенальо, Сейду Си, Антонио Баррека, Камил Глик, Бенджамин Хенрихс, Жемерсон, Андреа Раджи, Джибриль Сидибе, Жан-Эде Аолу, Юсеф Аит Беннассер, Насер Шадли, Самуэль Грандсир, Кевин Н’Дорам, Юри Тилеманс, Адама Траоре, Софьян Диоп, Мусса Силла, Хорди Мбула и Радамель Фалькао.

Матч «Тулуза» — «Монако» состоится 15 сентября.

Ранее сообщалось, что Головин вернулся к тренировкам в общей группе игроков «Монако».

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