«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» по буллитам в матче КХЛ
- РИА Новости
Основное время встречи, проходившей в Уфе, завершилось со счётом 4:4.
В составе хозяев отличились Александр Кадейкин, Владимир Ткачёв, Линус Умарк и Антон Бурдасов. У казанцев шайбы забрасывали Артём Лукоянов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер и Данис Зарипов.
В серии буллитов победу гостям принёс бросок Александра Бурмистрова.
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Ак Барс» — с казахстанским «Барысом».
В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» проиграл владивостокскому «Адмиралу» (0:2), «Сибирь» из Новосибирска оказалась слабее «Нефтехимика» (3:4), а «Барыс» разгромил нижегородское «Торпедо» (4:1).
Ранее ЦСКА проиграл второй матч КХЛ подряд на новой арене, уступив «Северстали».