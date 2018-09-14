«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» по буллитам в матче КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» по буллитам в матче КХЛ
  • РИА Новости

Основное время встречи, проходившей в Уфе, завершилось со счётом 4:4.

В составе хозяев отличились Александр Кадейкин, Владимир Ткачёв, Линус Умарк и Антон Бурдасов. У казанцев шайбы забрасывали Артём Лукоянов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер и Данис Зарипов.

В серии буллитов победу гостям принёс бросок Александра Бурмистрова.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Ак Барс» — с казахстанским «Барысом».

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» проиграл владивостокскому «Адмиралу» (0:2), «Сибирь» из Новосибирска оказалась слабее «Нефтехимика» (3:4), а «Барыс» разгромил нижегородское «Торпедо» (4:1).

Ранее ЦСКА проиграл второй матч КХЛ подряд на новой арене, уступив «Северстали».

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