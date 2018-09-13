ЦСКА проиграл второй матч КХЛ подряд на новой арене, уступив «Северстали»

Московский ЦСКА потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «ЦСКА Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Северстали» принесли шайбы Артура Кулда и Матея Странски.

ЦСКА ответил голом Михаила Григоренко.

Для «армейцев» это поражение стало вторым в двух матчах подряд на «ЦСКА Арене», на которую команда переехала из Ледового спортивного комплекса имени В.М. Боброва летом 2018 года.

Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде против владивостокского «Адмирала», «Северсталь» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом».

В параллельном матче «Слован» нанёс поражение московскому «Динамо» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что шайба Сергея Мозякина принесла «Металлургу» победу над «Авангардом» в матче КХЛ.