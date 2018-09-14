В РУСАДА выполнили все рекомендации комитета по соответствию WADA

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о выполнении рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«РУСАДА работает, все рекомендации комитета WADA по соответствию выполнило и продолжает выполнять. Право этого комитета — дать ту или иную рекомендацию исполкому, который по большому счёту будет рассматривать именно её», — приводит слова заместителя гендиректора агентства портал «Команда России».

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Комиссия по соответствию рекомендовала WADA не восстанавливать РУСАДА в правах, так как посчитала, что российская сторона не выполнила все условия «дорожной карты» по восстановлению.

Ранее тренер сборной России по тхэквондо прокомментировал участие россиянки в призыве не восстанавливать РУСАДА в правах.