Тренер сборной России по тхэквондо прокомментировал участие россиянки в призыве не восстанавливать РУСАДА в правах
- РИА Новости
Имеющая канадское и российское гражданство Перегудова является главой ассоциации. Иванов отметил, что не знаком лично с российской спортсменкой, которая покинула национальную команду ещё до начала работы тренера в сборной.
«Мне кажется, что она сама до конца не владеет всей информацией, которая существует», — цитирует Иванова «Чемпионат».
Он добавил, что информация, связанная с РУСАДА, преподносится неоднозначно и часто подвергается обсуждению.
Ранее комиссия по соответствию написала письмо с рекомендациями исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) продлить отстранение РУСАДА.