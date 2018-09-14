Тренер сборной России по тхэквондо прокомментировал участие россиянки в призыве не восстанавливать РУСАДА в правах

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов прокомментировал участие россиянки Дарьи Перегудовой в призыве Ассоциации спортсменов сборной Канады продлить дисквалификацию Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Имеющая канадское и российское гражданство Перегудова является главой ассоциации. Иванов отметил, что не знаком лично с российской спортсменкой, которая покинула национальную команду ещё до начала работы тренера в сборной.

«Мне кажется, что она сама до конца не владеет всей информацией, которая существует», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Он добавил, что информация, связанная с РУСАДА, преподносится неоднозначно и часто подвергается обсуждению.

Ранее комиссия по соответствию написала письмо с рекомендациями исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) продлить отстранение РУСАДА.