Комиссия по соответствию рекомендовала WADA не восстанавливать РУСАДА в правах

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Комиссия по соответствию написала письмо с рекомендациями исполкому Всемирному антидопинговому агентству (WADA) продлить отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Комиссия по соответствию рекомендовала WADA не восстанавливать РУСАДА в правах
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Комитет считает, что российская сторона не выполнила все условия дорожной карты по восстановлению, в частности, не признала вину чиновников Минспорта, обвинявшихся к участию в допинг-схеме из доклада Ричарда Макларена, а также не предоставила доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Копию письма от комитета по соответствию опубликовал журналист BBC Дэн Роан в своём Twitter.

Ранее бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв поделился своим мнением по поводу призыва британских спортсменов продлить срок дисквалификации РУСАДА.

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