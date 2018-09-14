Комиссия по соответствию рекомендовала WADA не восстанавливать РУСАДА в правах

Комиссия по соответствию написала письмо с рекомендациями исполкому Всемирному антидопинговому агентству (WADA) продлить отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Комитет считает, что российская сторона не выполнила все условия дорожной карты по восстановлению, в частности, не признала вину чиновников Минспорта, обвинявшихся к участию в допинг-схеме из доклада Ричарда Макларена, а также не предоставила доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Копию письма от комитета по соответствию опубликовал журналист BBC Дэн Роан в своём Twitter.

Ранее бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв поделился своим мнением по поводу призыва британских спортсменов продлить срок дисквалификации РУСАДА.