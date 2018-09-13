Балахничёв назвал провокацией призыв британских спортсменов продлить дисквалификацию РУСАДА

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв поделился своим мнением по поводу призыва британских спортсменов продлить срок дисквалификации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мне кажется, что в последнее время спорт излишне политизирован. Атлеты должны больше заниматься своим делом, а не шантажировать международные организации, у которых есть свои собственные коллегиальные органы, рассматривающие подобные дела исходя из собственных уставов. В данной ситуации можно говорить об очередной провокации против России, которую хотят не допустить до участия в крупных международных соревнованиях. Это не вопрос борьбы с допингом», — заявил Балахничёв в разговоре с RT.

По его мнению, подобные действия не должны оставаться без внимания российской стороны.

«На любую политическую акцию необходимо отвечать, отстаивать свою позицию любыми незапрещёнными способами. К сожалению, трудно представить, что нашим мнением кто-либо заинтересуется за рубежом. Но постоянные уступки, ожидание того, что всё рассосётся само, не изменят ситуацию», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что британские спортсмены призвали WADA продлить дисквалификацию РУСАДА.