Президент ПСЖ заявил, что в клубе готовы обсудить с «Реалом» переход Неймара

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Президент французского футбольного клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможном трансфере бразильского нападающего Неймара в мадридский «Реал».
Президент ПСЖ заявил, что в клубе готовы обсудить с «Реалом» переход Неймара
  • Reuters

«Появляющиеся слухи относительно «Реала» и Неймара нас расстраивают. Это давление на нас и игрока. Неправильно вести переговоры с футболистом втайне от клуба. Мы никогда не вели переговоров с «Реалом» относительно Неймара», — цитирует президента парижского коллектива Marca.

При этом он заявил, что если у испанцев есть какой-то интерес к форварду, то в ПСЖ готовы это обсудить.

«Мы можем это обсудить с Пересом или кем-то ещё. У нас с ними хорошие отношения, «Реал» заверил, что уважает нас. Надеюсь, что так оно и есть. Думаю, для всех будет лучше, если никто не будет вести закулисных игр», — добавил Аль-Хелаифи.

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за €222 млн. Его трансфер стал самым дорогим в истории футбола.

Ранее сообщалось, что Неймар попросил «Барселону» вернуть его в команду.

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