СМИ: Неймар попросил «Барселону» вернуть его в команду

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар обратился к руководству каталонской «Барселоны» с просьбой вернуть его в команду.

Как сообщает Mundo Deportivo, 26-летний форвард сожалеет о переходе в ПСЖ и недоволен атмосферой в команде Лиги 1.

Отмечается, что «Барселона» не хочет возвращать бразильца по ряду причин, среди которых отец игрока, а также тот факт, что клуб за прошедшие после ухода Неймара три трансферных окна достаточно укрепил свой состав и не нуждается в услугах форварда.

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за €222 млн. Его трансфер стал самым дорогим в истории футбола.

Ранее сообщалось, что Неймар согласился перейти в мадридский «Реал».