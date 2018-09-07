СМИ: Неймар попросил «Барселону» вернуть его в команду
- Reuters
Как сообщает Mundo Deportivo, 26-летний форвард сожалеет о переходе в ПСЖ и недоволен атмосферой в команде Лиги 1.
Отмечается, что «Барселона» не хочет возвращать бразильца по ряду причин, среди которых отец игрока, а также тот факт, что клуб за прошедшие после ухода Неймара три трансферных окна достаточно укрепил свой состав и не нуждается в услугах форварда.
Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за €222 млн. Его трансфер стал самым дорогим в истории футбола.
Ранее сообщалось, что Неймар согласился перейти в мадридский «Реал».