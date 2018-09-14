У футболиста ЦСКА Хосонова скончался брат

Руководство, сотрудники, тренеры и игроки #ЦСКА скорбят в связи со смертью брата полузащитника Хетага Хосонова



Мы вместе с Хетагом переживаем эту утрату и приносим искренние соболезнования его родным и близким



Держись, Хас 🙏 pic.twitter.com/dJEMyZTnkQ