У футболиста ЦСКА Хосонова скончался брат

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У полузащитника московского футбольного клуба ЦСКА умер брат.
У футболиста ЦСКА Хосонова скончался брат
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.

«Руководство, сотрудники, тренеры и игроки ЦСКА скорбят в связи со смертью брата полузащитника Хетага Хосонова», — говорится в сообщении.

В данный момент Хосонов восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой стопы.

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