У футболиста ЦСКА Хосонова скончался брат
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.
Руководство, сотрудники, тренеры и игроки #ЦСКА скорбят в связи со смертью брата полузащитника Хетага Хосонова— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 сентября 2018 г.
Мы вместе с Хетагом переживаем эту утрату и приносим искренние соболезнования его родным и близким
Держись, Хас 🙏 pic.twitter.com/dJEMyZTnkQ
«Руководство, сотрудники, тренеры и игроки ЦСКА скорбят в связи со смертью брата полузащитника Хетага Хосонова», — говорится в сообщении.
В данный момент Хосонов восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой стопы.
Ранее футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи ответил фанату на пожелание смерти его детям.