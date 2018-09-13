Футболист «Ювентуса» Бонуччи ответил фанату на пожелание смерти его детям

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Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи отреагировал на реплику фаната, который пожелал смерти его детям.
Футболист «Ювентуса» Бонуччи ответил фанату на пожелание смерти его детям
  • Reuters

Бонуччи пропустил много матчей в сезоне-2016/17 из-за тяжёлой болезни своего сына Маттео.

Футболист заявил, что хочет оградить своих детей от людей, которые призывают к агрессии и насилию.

«Теперь удалите, измените свою учетную запись, позвоните кому-нибудь за помощью. Это позор, но никто не сможет избавить вас от отвращения быть тем, кем вы являетесь», — приводит слова Бонуччи Sport24.

Ранее полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа обратился к болельщикам с просьбой прекратить негативные высказывания в адрес его бывшей жены Ольги.

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