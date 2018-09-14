Черчесов: Дзюбе ещё нет 55 лет, нельзя его глазами смотреть на вещи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил об отсутствии конфликтов с нападающим санкт-петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Черчесов рассказал, что Дзюба играл у его помощника Мирослава Ромащенко в молодёжной команде «Спартака», а затем и в основной команде.

«Мы знаем, какой у него психотип. Кроме того, он взрослеет, на какие-то вещи смотрит иначе. Артёму ещё нет 55 лет, нельзя его глазами смотреть на вещи», — приводит слова Черчесова «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что тренеры должны грамотно строить свою работу, чтобы карьера футболиста правильно развивалась.

«А то, что Дзюба нашёл правильные шаги в своём развитии, — нас это только порадовало. И мы воспользовались шансом, который он нам дал», — заключил Черчесов.

Ранее Станислав Черчесов подтвердил, что немецкий защитник «Ганновера» Вальдемар Антон не имеет права играть за национальную команду России из-за отсутствия российского паспорта.