Семак рассчитывает на участие Дзюбы в матче с «Оренбургом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что все футболисты команды вернулись из расположения своих национальных сборных здоровыми.

«Все игроки вернулись. Последним в четверг во второй половине дня прилетел Леандро Паредес», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Он также прокомментировал возможность участия нападающего Артёма Дзюбы в матче седьмого тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом». Дзюба получил травму в составе сборной России в матче с Турцией, после чего пропустил контрольную встречу с Чехией.

«Артём Дзюба, надеюсь, сможет сыграть. Ещё есть два дня, он тренируется с нами», — заявил Семак.

Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдёт 16 сентября, начало — в 14:00 мск.

Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о своём праздновании голов, которое он придумал на чемпионате мира в России.