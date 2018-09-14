Риккардо показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Сингапура, Сироткин — 19-й

Короткая ссылка
Австралийский гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время в ходе первой свободной практики этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
Риккардо показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Сингапура, Сироткин — 19-й
  • Reuters

Свой лучший круг Риккардо проехал за 1 минуту 39,711 секунды.

Второй результат показал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (отставание 0,201 секунды). Тройку замкнул немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 19-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 18-й результат.

Ранее команда «Формулы-1» «Феррари» объявила имя пилота, который заменит финского гонщика Кими Райкконена по окончании этого сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить