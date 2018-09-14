Риккардо показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Сингапура, Сироткин — 19-й

Австралийский гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время в ходе первой свободной практики этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

Свой лучший круг Риккардо проехал за 1 минуту 39,711 секунды.

Второй результат показал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (отставание 0,201 секунды). Тройку замкнул немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 19-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 18-й результат.

Ранее команда «Формулы-1» «Феррари» объявила имя пилота, который заменит финского гонщика Кими Райкконена по окончании этого сезона.