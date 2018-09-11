Леклерк заменит Райкконена в «Феррари»

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Команда «Формулы-1» «Феррари» объявила имя пилота, который заменит финского гонщика Кими Райкконена по окончании этого сезона.
Леклерк заменит Райкконена в «Феррари»
  • ©Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт коллектива, сменщиком станет уроженец Монако Шарль Леклерк, который в сезоне-2018 выступает за «Заубер».

20-летний пилот будет партнёром Себастьяна Феттеля. В текущем сезоне он занимает 15-ю позицию.

Райкконен в общей сложности провёл 287 гонок в составе пяти различных команд, в которых одержал 20 побед. В сезоне-2007 финский пилот единственный раз в своей карьере стал чемпионом серии. 

Ранее «Заубер» объявил о подписании контракта с пилотом «Феррари» Райкконеном.

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