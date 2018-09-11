Леклерк заменит Райкконена в «Феррари»
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Как сообщает официальный сайт коллектива, сменщиком станет уроженец Монако Шарль Леклерк, который в сезоне-2018 выступает за «Заубер».
20-летний пилот будет партнёром Себастьяна Феттеля. В текущем сезоне он занимает 15-ю позицию.
Райкконен в общей сложности провёл 287 гонок в составе пяти различных команд, в которых одержал 20 побед. В сезоне-2007 финский пилот единственный раз в своей карьере стал чемпионом серии.
Ранее «Заубер» объявил о подписании контракта с пилотом «Феррари» Райкконеном.