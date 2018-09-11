«Заубер» объявил о подписании контракта с пилотом «Феррари» Райкконеном
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба швейцарского коллектива.
✒️ #WelcomeKimi 🖋️— Sauber F1 Team (@SauberF1Team) 11 сентября 2018 г.
We're delighted to announce that #kimi7 will be joining us for the 2019 and 2020 seasons.
Read all about it here: https://t.co/VxDuSDHAbY#F1#alfaromeosauberf1team@F1pic.twitter.com/7ho5c7EcRj
Гонщик начнёт выступать за «Заубер» с 2019 года.
Райкконен в общей сложности провёл 287 гонок в составе пяти различных команд, в которых одержал 20 побед. В сезоне-2007 финский пилот единственный раз в своей карьере стал чемпионом серии.
Ранее пилот «Феррари» Райкконен сообщил о своём переходе в «Заубер».