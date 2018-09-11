«Заубер» объявил о подписании контракта с пилотом «Феррари» Райкконеном

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Финский гонщик команды «Формулы-1» «Феррари» Кими Райкконен подписал двухлетний контракт с «Заубером».
«Заубер» объявил о подписании контракта с пилотом «Феррари» Райкконеном
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба швейцарского коллектива.

Гонщик начнёт выступать за «Заубер» с 2019 года.

Райкконен в общей сложности провёл 287 гонок в составе пяти различных команд, в которых одержал 20 побед. В сезоне-2007 финский пилот единственный раз в своей карьере стал чемпионом серии.

Ранее пилот «Феррари» Райкконен сообщил о своём переходе в «Заубер».

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