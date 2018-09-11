Пилот «Феррари» Райкконен сообщил о своём переходе в «Заубер»

Финский гонщик команды «Формулы-1» «Феррари» Кими Райкконен заявил, что продолжит карьеру в «Заубере».

Об этом он сообщил в своём Instagram.

«Угадайте, кто вернулся? Впереди следующие два года с «Заубером»! Очень приятно вернуться туда, где все началось», — написал пилот.

Кими дебютировал в «Формуле-1» в «Заубере» в 2001 году. В общей сложности он провёл 287 гонок в составе пяти различных команд, в которых одержал 20 побед. В сезоне-2007 финский пилот единственный раз в своей карьере стал чемпионом серии.

Ранее сообщалось, что пилот «Феррари» Райкконен перейдёт в «Заубер» по окончании сезона-2018.