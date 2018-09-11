СМИ сообщили, что пилот «Феррари» Райкконен перейдёт в «Заубер» по окончании сезона-2018

Финский гонщик команды «Формулы-1» «Феррари» Кими Райкконен продолжит профессиональную карьеру в «Заубере».

Об этом сообщает издание Ilta Sanomat.

Отмечается, что 38-летний гонщик подпишет контракт с «Заубером» по окончании сезона-2018. По условиям сделки Райкконен получит часть акций команды и право занять одну из руководящих должностей в её структуре по окончании карьеры, а место финна в «Феррари», в свою очередь, достанется перспективному монегаску Шарлю Леклеру.

Кими дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году и провёл в общей сложности 287 гонок в составе пяти различных команд, в которых одержал 20 побед. В сезоне-2007 финский пилот единственный раз в своей карьере стал чемпионом серии.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Даниил Квят согласовал условия контракта с командой «Формулы-1» «Торо Россо».