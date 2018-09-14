Хоккеист Кузьменко не верил в обмен из родного ЦСКА в СКА

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Нападающий санкт-петербургского СКА Андрей Кузьменко рассказал об отличиях между его нынешним клубом и бывшим — московским ЦСКА.
Хоккеист Кузьменко не верил в обмен из родного ЦСКА в СКА
  • РИА Новости

«Не люблю сравнивать разные клубы, но отличий, конечно, много. В Питере есть всё, чтобы развиваться хоккеисту», — приводит слова Кузьменко Sport24.

Он также поделился впечатлениями от своего перехода из ЦСКА в СКА, который произошёл в летнее межсезонье.

«Я никогда не просил обмена. ЦСКА — мой родной клуб. Как я мог просить об обмене?!. Разговоры со СКА велись с июня. Я до последнего не верил, что ЦСКА может отдать своего воспитанника», — признался Кузьменко.

Ранее хоккеист новосибирской «Сибири» Самвел Мнацян сообщил, что прошёл четвёртый курс химиотерапии в ходе лечения от онкологического заболевания.

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