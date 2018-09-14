Хоккеист Кузьменко не верил в обмен из родного ЦСКА в СКА
- РИА Новости
«Не люблю сравнивать разные клубы, но отличий, конечно, много. В Питере есть всё, чтобы развиваться хоккеисту», — приводит слова Кузьменко Sport24.
Он также поделился впечатлениями от своего перехода из ЦСКА в СКА, который произошёл в летнее межсезонье.
«Я никогда не просил обмена. ЦСКА — мой родной клуб. Как я мог просить об обмене?!. Разговоры со СКА велись с июня. Я до последнего не верил, что ЦСКА может отдать своего воспитанника», — признался Кузьменко.
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