Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: Де Брёйне не продаётся

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал своё мнение по поводу бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне, который подписал шестилетний контракт с клубом.

«Де Брёйне очень хорош, он очень динамичный игрок. Марсело Бьельса сказал мне, что он его любимый игрок. Кевин делает на поле всё», — цитирует Гвардиолу FourFourTwo.

Он также сказал, сколько командам придётся потратить денег, чтобы приобрести бельгийского полузащитника.

«Де Брёйне — невероятный мальчик. Сумма отступных составляет €250 млн. Но, извините, он не продаётся», — заключил Гвардиола.

Ранее Гвардиола заявил о желании тренировать сборную.