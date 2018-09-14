Гвардиола заявил о желании тренировать сборную

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о желании поработать с национальной команды какой-либо страны.

«Я собираюсь тренировать сборную, если у меня будет такая возможность и во мне будут заинтересованы. Хочу попробовать, мне всегда было интересно», — цитирует Гвардиолу FourFourTwo.

47-летний каталонец ни разу за свою тренерскую карьеру не тренировал сборную. Он работал в структуре «Барселоны», в том числе и основной команды, а также возглавлял немецкую «Баварию» и английский «Манчестер Сити».

Ранее Хосеп Гвардиола рассказал, каким видит конец своей тренерской карьеры.