Гвардиола заявил о желании тренировать сборную

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о желании поработать с национальной команды какой-либо страны.
Гвардиола заявил о желании тренировать сборную
  • globallookpress.com
  • © Simon Bellis/imago sportfotodienst

«Я собираюсь тренировать сборную, если у меня будет такая возможность и во мне будут заинтересованы. Хочу попробовать, мне всегда было интересно», — цитирует Гвардиолу FourFourTwo.

47-летний каталонец ни разу за свою тренерскую карьеру не тренировал сборную. Он работал в структуре «Барселоны», в том числе и основной команды, а также возглавлял немецкую «Баварию» и английский «Манчестер Сити». 

Ранее Хосеп Гвардиола рассказал, каким видит конец своей тренерской карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить