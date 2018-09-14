Тактаров поделился мнением о поведении Нурмагомедова

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Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров высказал своё мнение о россиянине Хабибе Нурмагомедове в преддверии поедика за титул чемпиона Абсолютого бойцовского чемпионата (UFC) с ирландцем Конором Макгрегором.
Тактаров поделился мнением о поведении Нурмагомедова
  • globallookpress.com

На этой неделе Нурмагомедов стал участником конфликта с рэп-исполнителями Тимати и Егором Кридом, из-за отмены концерта последнего в Махачкале.

«Обычно, если спортсмен отвлекается, значит, он волнуется, не уверен в себе. Нельзя одному человеку решать всё за одну нацию», — цитирует Тактарова телеканал «360».

Он также призвал не провоцировать Нурмагомедова в преддверии важнейшего боя с Макгрегором. По его словам, боец перед поединком находится в сложном психологическом состоянии из-за сгонки веса. Первый российский чемпион UFC посоветовал Нурмагомедову не отвлекаться на посторонние вещи.

«Человек может вспылить в любую секунду, как беременная женщина. Организм не получает еду, нервная нагрузка перед боем. Другое дело, зачем же отвлекаться на это дело, если спортсмен сам начал, это очень плохо», — сказал Тактаров.

Ранее глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн призвал Нурмагомедова чаще воздерживаться от комментариев.

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