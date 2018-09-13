Финкельштейн призвал Нурмагомедова чаще воздерживаться от комментариев

Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн высказал своё мнение по поводу конфликта между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и рэп-исполнителем Тимати.

«Хотелось бы сказать, что мнение таких людей, как Хабиб, очень важно для людей. И ему надо не всегда всё комментировать», — цитирует Финкельштейна «Газета.Ru».

По его словам, человек может сам определять, какой выбор в жизни ему делать, в том числе и на какой концерт ему ходить.

«В общем, я бы посоветовал Нурмагомедову чаще воздерживаться от комментариев. Человек с таким именем должен высказывать своё мнение осторожно», — заключил Финкельштейн.

Он также не исключил варианта выхода ирландского бойца Конора Макгрегора на бой с россиянином под песню Егора Крида, однако добавил, что вряд ли этот флешмоб выйдет за пределы шутки.

Ранее известный спортивный комментатор Василий Уткин высказал своё мнение по поводу конфликта российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и рэп-исполнителя Тимати, который разгорелся после отмены концерта представителя Black Star Егора Крида в Махачкале.