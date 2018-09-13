Уткин: Нурмагомедов прав, когда приветствует отмену концерта Крида

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Известный спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением по поводу конфликта российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и рэп-исполнителя Тимати, который разгорелся после отмены концерта представителя Black Star Егора Крида в Махачкале.
Уткин: Нурмагомедов прав, когда приветствует отмену концерта Крида
  • globallookpress.com

«Хабиб абсолютно прав, когда приветствует отмену концерта Крида в Махачкале. Хабиб имеет право радоваться отмене концерта Крида, такое же, как и он — петь отвратительные песни», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Комментатор возмутился, что концерт отменил не Нурмагомедов, а критикуют именно его. По его мнению, любой человек из любой точки страны может сходить на концерт такого артиста, как Егор Крид.

«А почему россиянин из Дагестана не может сходить на концерт и послушать отвратительную музыку у себя в городе — вот это вопрос. Все могут, а махачкалинцам запретили. И запретил не Хабиб», — заявил Уткин.

Ранее российский телеведущий Иван Ургант во время своего вечернего шоу выбрал, на чьей он стороне в конфликте российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и рэп-исполнителя Тимати.

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