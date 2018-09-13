Ургант выбрал, на чьей стороне в конфликте Нурмагомедова и Тимати

Короткая ссылка
Российский телеведущий Иван Ургант во время своего вечернего шоу выбрал, на чьей стороне в конфликте российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и рэп-исполнителя Тимати.
Ургант выбрал, на чьей стороне в конфликте Нурмагомедова и Тимати
  • РИА Новости

«Я, с одной стороны, не хочу давать какие-то оценки и осуждать кого-то, а с другой, не могу пройти мимо. Мне кажется, любой человек должен какую-то сторону принять. В моём случае это решит слепой жребий», — сказал в шутливой форме Ургант.

Телеведущему поднесли две шкатулки. Ургант выбрал одну из них, посмотрел внутрь и положил обратно, после чего достал вторую шкатулку и показал всем, что выбор пал на Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что видео Тимати с обращением Кадырова за 10 часов посмотрело более 3 млн человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить