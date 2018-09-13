Ургант выбрал, на чьей стороне в конфликте Нурмагомедова и Тимати

Российский телеведущий Иван Ургант во время своего вечернего шоу выбрал, на чьей стороне в конфликте российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и рэп-исполнителя Тимати.

«Я, с одной стороны, не хочу давать какие-то оценки и осуждать кого-то, а с другой, не могу пройти мимо. Мне кажется, любой человек должен какую-то сторону принять. В моём случае это решит слепой жребий», — сказал в шутливой форме Ургант.

Телеведущему поднесли две шкатулки. Ургант выбрал одну из них, посмотрел внутрь и положил обратно, после чего достал вторую шкатулку и показал всем, что выбор пал на Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что видео Тимати с обращением Кадырова за 10 часов посмотрело более 3 млн человек.