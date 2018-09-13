«Даллас» объявил о продлении контракта с Сегином при помощи ролика, стилизованного под видеоигру

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» объявил о подписании нового контракта с канадским нападающим Тайлером Сегином.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на восемь лет с зарплатой $9,85 млн в год. Таким образом, Сегин стал самым высокооплачиваемым игроком в команде.

О подписании нового контракта с канадцем «Даллас» объявил в форме видеоролика, выполненного в стиле видеоигры «Супербратья Марио».

Сегин, выступающий в НХЛ с 2011 года, перешёл в «Даллас» из «Бостон Брюинз» в 2013 году. В общей сложности он сыграл за «Старз» в 392 матчах, в которых набрал 387 очков.

Во всех пяти сезонах в «Далласе» Сегин попадал в список участников Матча всех звёзд НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Оттава» обменяла двукратного обладателя «Джеймс Норрис Трофи» в «Сан-Хосе».